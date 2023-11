Appalti a clan | 8 condanne e 31 assoluzioni in “The Queen”

“The Queen” - appalti per il “clan” : condanne per ex sindaci e assessori regionali

Appalti a ditte dei clan - revocato l’affidamento all’azienda sequestrata

Appalti per clan - in manette ex dirigente comunale e imprenditori

Appalti per il clan dei Casalesi : domiciliari per dirigente comunale - carcere per 2 imprenditori

Le mani del clan dei Casalesi sugli appalti pubblici : arrestati imprenditori e un professionista