Antimafia | audizione di Antonio Di Pietro

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 22 novembre 2023) ROMA – Giovedì 23 novembre la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolgerà l’diDi(foto), ex pubblico ministero ed ex ministro del lavoro. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 13.30 presso l’Aula al IV piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.