Anticipazioni Uomini e Donne | Un Abbandono E Il Ritorno Di Alessandro Vicinanza!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023): nel parterre del Trono Over c’è stato uninaspettato che ha causato una lite con Ida. Valeria invece ha deciso di lasciare per sempre il Trono Classico! È stata registrata da poco una nuova puntata di. Anche stavolta però non sono mancati i colpi di scena imprevisti. In particolare infatti al Trono Over c’è stato una dir poco inaspettato che ha scatenato dibattiti e polemiche. Ma ecco che cosa è successo nell’ultima registrazione.Vicinanza torna al Trono Over! È stata registrata una nuova puntata di, che ha riservato momenti di litigio e di scontri ma ...