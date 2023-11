Anticipazioni Terra Amara 23 novembre | Umit ci ripensa e la salva

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelledidel 23torna da Zuleyha e grazie al suo aiuto arriva in ospedale23: ZULEYHA IN OSPEDALE- Nonostantevoglia lasciare sul posto Zuleyha ferita, perché le farebbe comodo che sparisse, il suo dovere di medico glielo impedisce e torna indietro perrla. Dove eravamo rimasti Si svolgono le nozze di Fadik e proprio durante la festa che una ...