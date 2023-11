Anticipazioni e Uomini Donne | Roberta si infila tra Marco Antonio ed Emanuela | scatta il bacio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Lesvelano che è nato un nuovo triangolo aquandoDi Padua eAlessio sono usciti insieme e si sono baciati, siccome il cavaliere del trono over già aveva gettato le fondamenta per una frequentazione seria conMalavisi, concedendole persino l’esclusiva. Durante la registrazione di lunedì 20 novembre, infatti, è successo di tutto e di più, mentre la situazione si è completamente ribaltata durante le riprese di martedì 21 novembre 2023. Ma andiamo passo per passo e vediamo cosa hanno rivelato le anteprime di Lorenzo Pugnaloni.conquistaPrima che ...

WomenLands, a Roma l'ultimo incontro, dedicato a La Bella Estate

" Womenlands è rivolto a tutti, donne e, e premiare questo cast corale ci sembra la chiusura ... Abbonati ora! Fiction & Soap Terra Amaragiovedì 23 novembre 2023 Niccolo Maggesi - ...

Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 21 Novembre - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV Witty TV

Anticipazioni Uomini e Donne: Alessandro Vicinanza torna in studio dopo la rottura con Ida Platano Fanpage.it

Uomini e Donne, il ritorno di Alessandro Vicinanza per la resa dei conti con Ida Platano

Come rivelato dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, infatti, l’ex cavaliere campano è pronto a tornare nel parterre Over di Uomini e Donne per dei chiarimenti e non solo. Scopriamo tutti i ...

Uomini e donne, il ritorno di Alessandro Vicinanza: Ida sul trono e lui nel parterre degli Over

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e donne, questa volta come tronista ... la cui relazione è terminata non molto tempo fa e senza troppe spiegazioni. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo ...