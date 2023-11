Anna Valle | ricordate com’era ai tempi di Miss Italia? Per molti è irriconoscibile

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Spunta una foto diaidella sua incoronazione a: ecco come era allora l’attrice. Ormai daanni è una delle attrici più amate e apprezzate del piccolo schermo: dopo il suo esordio in televisione nelle vesti di, infatti, perè iniziata la sua carriera nel mondo della recitazione. In tutti questi anni,non è mai stata lontana per troppo tempo dal piccolo schermo e ha preso parte a numerose fiction Rai e Mediaset, interpretando personaggi diversi tra loro, ma ottenendo sempre un grande successo. Tornando ai suoi esordi, ha iniziato la sua carriera in televisione come, come è accaduto a tante altre sue ...