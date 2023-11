Anna Kanakis | le origini e i genitori dell’attrice ed ex Miss Italia

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 22 novembre 2023), come il cognome lascia intendere, era digreche, sebbene fossena, nata a Messina: il padre Andrea, infatti, era di Creta, e aveva sposato una donna di Tortorici, nel messinese, con cui diede alla luce la futura attrice e modella; il rapporto dicol padre, però, non si sarebbe mai concretizzato; l’uomo infatti divorziò dalla moglie poco tempo dopo la nascita di, che andò a vivere con la madre Concetta Costanzo prima a Messina e successivamente a Catania, vedendo il padre sporadicamente, fino alla sua prematura morte, avvenuta anni dopo. Un’infanzia sicuramente complessa, che peròha raccontato senza patemi in almeno un paio di interviste, rilasciate in occasione della pubblicazione, nel 2022, del suo romanzo Non ...