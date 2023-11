Anna Kanakis | la vita dell’attrice che scriveva romanzi spezzata troppo presto da una malattia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Miss Italia? Un inciampo di percorso”. “Non mi definirei una persona fragile, mentirei”., morta a 61 anni dopo unafulminante scoperta solo sette mesi fa, era una donna di talento, di carattere e di grande spirito. Modella, attrice, infine scrittrice, ha sempre messo in conto fin da quando era ragazzina gioie e dolori, successi e limiti, del proprio avvenente fascino. A 15 anni diventa nientemeno che Miss Italia. Alta 1,85, mora e con occhi magnetici che polverizzano sguardi e attenzione,intraprende la carriera di modella, gareggia a Londra per il titolo di miss Mondo quando ancora è minorenne, anche se sono un altro paio di occhi, anzi di occhiali, quelli di Giuseppe Tornatore a guardare e sentenziare: perché non fai cinema? Hai la scintilla. Siamo sul finire degli anni settanta. E non ...