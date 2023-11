Anna Kanakis | il ricordo de Il Giornale

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Una donna straordinaria Da Miss Italia a 15 anni alla politica con Cossiga Il, di Matteo Sacchi, pag. 26 Una bellezza folgorante e acerba. Portata con la leggerezza di una cascata di riccioli e di uno scettro da Miss Italia alzato con il sorriso, come di chi ha vinto per sbaglio. Una bellezza mediterranea e dalle forme sottili, portata come un vestito elegante che non ha bisogno di farsi notare. Questo è il punto di partenza quasi inevitabile per ricordareKanalds che è morta ieri a Roma, come ha annunciato il marito Marco Merati Foscarini. L’attrice e scrittrice aveva sessantun anni, e nella memoria degli italiani resterà proprio a partire da quella sua vittoria a «Miss Italia» nel settembre 1977: una quindicenne che, a Sant’Eufemia d’Aspromonte, viene scelta per incarnare l’idea italiana di bellezza. Figlia di padre greco, nativo di ...