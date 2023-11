Anna Kanakis e Alberto Sordi | il loro rapporto e il film insieme | “Lo ascoltavo per ore”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Quello frafu undi profonda amicizia, coltivata soprattutto nel periodo delunico, L’Avaro di Tonino Cervi (1990), tratto dall’omonima pièce di Molière, in cuiaveva il ruolo del ruvido Arpagone, mentreinterpretava la figlia Elisa. L’intesa tra i due era talmente forte che le cronache rosa dell’epoca immaginarono anche una supposta relazione sentimentale. A raccontare questo e altri retroscena, èstessa, in un’intervista del 2022 al Corriere della Sera, per l’uscita del suo romanzo Non giudicarmi; lo stesso anno, in una conversazione con Il Fatto Quotidiano, l’attrice di origine greca fornì altri dettagli, con aneddoti dal ...