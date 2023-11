Andrea Bocelli canta per Federer | Roger si commuove – Video

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) –sial concerto di. Ilnte italiano si è esibito all’Hallenstadion di Zurigo e tra gli spettatori c’era anche la leggenda del tennis. Il tenore toscano ha invitato il 42enne svizzero sul palco e gli ha dedicato “Nessun dorma”, l’aria tratta dall’opera “Turandot” di Giacomo Puccini esi è commosso non riuscendo a trattenere le lacrime. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

