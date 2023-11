Anche gli anziani della casa di riposo fanno “rumore” per Giulia Cecchettin | la richiesta di una ospite per i suoi 100 anni – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023)ladi“Villa delle Magnolie” a Monastier, in provincia di Treviso, ha raccolto l’invitosorella di, Elena, a fareper sostituire i minuti di silenzio. Gemma Vanzan, unadi, per i100ha infatti chiesto, aiutata da una operatriceresidenza, di battere mani e piedi per far sentire il “” contro la violenza sulle donne. Nel giorno in cui il ministero dell’istruzione ha chiesto un minuto di silenzio nelle scuole, Vanzan ha quindi lanciato un segnale, fermando per un attimo i festeggiamenti, perché “le donne non devono rimanere in ...