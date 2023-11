“Amori difficili” | festival franco-italiano di jazz omaggia Calvino

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov. (askanews) – Giovedì 23 novembre a Roma nello Spazio Rossellini (Via della Vasca Navale 58) ildi“Una Striscia di Terra Feconda” presenta la produzione originale, in collaborazione con I-, di “”, spettacolo che rende omaggio a Italo. A leggere i testi dil’attrice e cantante Maria Laura Baccarini, sul palco a interagire con lei Luca Aquino (tromba), Paolo Damiani (contrabbasso) e Antonio Jasevoli (chitarra). “Gli” (1970) è una raccolta di novelle scritte da Italotra il 1949 e 1967, in cui il grande scrittore racconta di movimenti interiori e di viaggi verso il silenzio. Amore, è ...