“Amo il sesso e ho deciso di farne un lavoro su OnlyFans Addio al lavoro in ufficio” | il racconto di Jade Blair su TikTok

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Era un’impiegata die ora è diventata una creator per contenuti destinati a un pubblico adulto., una ragazza australiana di 26 anni, ha pubblicato un video sul proprio profiloin cui spiega le motivazioni che l’hanno spinta a cambiare mestiere, mettendosi in proprio: “Hodi dedicarmi alsessuale perché amo il: è fantastico, posso essere il capo di me stessa, stabilire i miei orari e non devo nemmeno indossare i pantaloni mentre. Essere una responsabile della vendita al dettaglio andava bene, ma non posso dire che ne fossi appassionata”, ha dichiarato. Oltre ad aver trovato la felicità, anche a livello economico la svolta non è stata indifferente perché ...