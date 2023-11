Amici della Musica di Foligno | il 24 novembre omaggio a Rachmaninov nell’anniversario dei 150 anni dalla nascita

(Di mercoledì 22 novembre 2023) A due appuntamenticonclusioneStagione 2023, il cartellone deglidiospita “150”, recital pianistico interamente dedicato al genio di Sergej Vasil’evi?dei 150. L’al grande compositore tardo-romantico, vero titano del pianoforte, porterà all’Auditorium San Domenico, venerdì 24, ore 21, il celebre pianista Giuseppe Andaloro, interprete italiano tra i più apprezzati e premiati al mondo. Programma intenso, di straordinario virtuosismo e difficoltà tecnica, che vede in scaletta con la colossale Sonata n. 1 – di rarissima ...

Amici 23 - una tenera sorpresa per Mew in casetta : la reazione della cantante [VIDEO]

Uomini e Donne, Ida Platano e Armando Incarnato sono tornati 'Non sarò un agnellino', ha promesso lui

...ha svelato il motivosua assenza " non stavo bene " e poi Armando ha chiesto di ballare con la nuova tronista, Ida Platano " Perchè noi due abbiamo un conto in sospeso, ma siamo solo". ...

Amici della Petroniana, storia dei degustatori di cotoletta alla ... Gambero Rosso

“Amici della Musica”, nuova stagione Corriere di Taranto

Amici, Anna Pettinelli cambia tutto e “ruba” un allievo a Rudy Zerbi

Da qui, il gesto di Anna Pettinelli che ha cambiato tutto… Nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda su Canale 5, è stata fatta chiarezza sulla situazione del cantante Matthew. Nelle ...

Elodie strega il Forum: la sua pole dance fa impazzire Diletta Leotta. Cos’è successo

Ieri sera è andata in scena la tappa milanese del tour della cantate. Tra il pubblico anche la giornalista sportiva, che è andata in visibilio per il ballo hot.