Amici 23 | noto ex ballerino del talent pubblica un polemico post social dopo l’eliminazione di Elia Fiore

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 novembre 2023)proprio questa settimana è stato eliminato definitivamente da23. Durante il daytime di qualche puntata fa infatti l’ormai ex allievo è stato convocato dal suo coach, Emanuel Lo. Direttamente in studio il professore ha fatto un discorso molto lungo al. Qui ha spiegato che in questi mesi di scuola ha provato a fare uscire fuori la sua vena artistica, senza però riuscire a convincere mai del tutto.aver vistovisibilmente provato, Emanuel ha tagliato corto rivelando di aver preso la decisione senza passare per la sfida con un altro allievo.è stato dunque così eliminato. Poco prima di lasciare la casetta, ha ancora una volta ballato sulle note della canzone di Madame “Quanto forte ti pensavo”, stessa ...