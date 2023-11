Amici 23 | Matthew addio a Zerbi | la scelta di Anna Pettinelli

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Addi Maria De Filippi i colpi di scena non mancano. Nel daytime andato in onda ieri, martedì 21 novembre 2023, il cantanteera apparso in crisi ed aveva rivelato al suo coach Rudydi voler cambiare squadra. L'insegnante di canto non gli aveva lasciato modo di rispondere e immediatamente gli aveva tolto la maglia. Quindi a questo punto, il futuro diadera nelle mani di. Il giovane, infatti, aveva espresso il desiderio di entrare nella squadra di quest'ultima. E oggi, mercoledì 22 novembre, nel daytime di, convocato dalla, le ha fornito le sue motivazioni: "Da un po' mi frulla nella testa che forse non mi trovato con il coach giusto... Io ho ...