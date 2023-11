Amici 23 | Matthew abbandona la squadra di Zerbi | la Pettinelli arriva in suo soccorso

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, un cantante èto ad una dura decisione dopo la scorsa puntata. Si tratta di, uno degli allievi di Rudy. Il ragazzo si era sfogato in giardino: “A sto punto passo alla“. È subito intervenuto Rudy, il quale ha capito che è venuta a mancare la fiducia tra i due. Senza rancori, ha deciso di sospendere la sua maglia. Toccherà ad Annadecidere se ridargliela o meno.ha quindi fatto un confronto a cuore aperto con la prof… Quali saranno le sorti ...