America’s Cup | Luna Rossa torna in gara | i convocati per Jeddah | Ruggero Tita guida l’equipaggio! Assenze di lusso

(Di mercoledì 22 novembre 2023)sta scaldando i motori in vista dellaCup 2024, che andrà in scena nel mese di ottobre a Barcellona (Spagna). L’equipaggio italiano insegue la Vecchia Brocca, dopo aver perso il Match Race contro Team New Zealand più di due anni fa nella baia di Auckland. L’equipaggioto dallo skipper Max Sirena ha esordito a metà settembre nelle regate preliminari di Vilanova I La Geltrù (Spagna), senza però ottenere un grande risultato. Il sodalizio tricolore concluse quel fine settimana al quarto posto in classifica generale alle spalle degli statunitensi di American Magic, dei neozelandesi di Team New Zealand e dei francesi di Orient Express, precedendo gli svizzeri di Alinghi e i britannici di Ineos Britannia. Va ricordato che si è regatato con l’utilizzo degli AC40 “one design”, ovvero imbarcazioni ...