Amber Rose parla di come il figlio di 10 anni ha preso il fatto che è su OnlyFans

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 22 novembre 2023) In un recente episodio del Podcast No Jumper,, modella di 34e madre, ha condiviso la sua prospettiva sull’approccio all’educazione dei figli. Ha sottolineato checon i suoi figli di una vasta gamma di argomenti, gestendo le conversazioni in modo appropriato secondo i modi e i tempi che ritiene adeguati. A titolo esemplificativo, ha menzionato la discussione aperta riguardante i suoi contenuti su. La madre di Sebastian Taylor, il suo vivace bambino di 10frutto della relazione con Wiz Khalifa, ha dichiarato: “Non posso affermare di dispensare volontariamente informazioni ai miei figli a riguardo, ma Bash non è ingenuo“.ha evidenziato la sagacia del, sottolineando che, nonostante la sua giovane età, ha ...