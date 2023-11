Alvaro Bautista deve operarsi? Il comunicato ufficiale di Ducati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Vigli e attenti sulle condizioni di salute di, bicampione del mondo della Superbike. Lo spagnolo ha cannibalizzato le ultime due stagioni della classe dedicata alle derivate sfruttando, anche, una wild card nel Motomondiale 2023 durante il Gran Premio di Malesia. Un centauro esperto ed estremamente prezioso che Borgo Panigale vuole preservare il più possibile: proprio per questo, i medici stanno monitorando attentamente gli acciacchi fisici del numero uno. Gli ultimi controlli hanno evidenziato un’ernia cervicale C6-C7 e protrusione discale C5-C6. Attualmente non è previsto nessun intervento chirurgico. Le righe contenute neldi: “per adesso non si opererà” (Credit foto – pagina Facebook del corridore spagnolo)“Nella settimana ...