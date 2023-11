Altro che patriarcato | ormai c’è solo il “nientarcato”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Si parla molto in questi giorni di, indicando una gestione familiare, dei rapporti e delle relazioni, incentrata sul Patriarca. Dall’analisi dei dati sui reati di violenza sulle donne, dati su tutti i reati nonsui femminicidi, sembra che la maggior parte di essi vengano commessi da giovani o giovanissimi, in parte minori. Questo non fa certo ben sperare sul futuro, sul fatto che una nuova generazione genitoriale non ricalchi errori del passato. Leggi anche: Gratteri, l’ennesimo maschio che dice che il maschilismo non esiste Padri assenti, madri che – finalmente – lavorano e si divertono: e i ragazzi? Buona parte delle violenze sono perpetrate da Millennial o Generazione Zero, che sono le stesse che oggi sono in piazza per condannare le violenze contro le donne. Se vogliamo dirci la verità la generazione genitoriale dei ...