Alperen Sengun ti fa nascere il dubbio

(Di mercoledì 22 novembre 2023)ha il sorriso beffardo di chi sta sempre pensando a come fregarti, i ricci sparpagliati sopra la testa e un pizzetto fatto a batuffoli. Nel 2021, a 18 anni, ha vinto il premio di MVP del campionato turco; poche settimane dopo viene scelto dagli Oklahoma City Thunder con la 16^ chiamata al Draft, ma con l’accordo di essere girato agli Houston Rockets. Gli scout avevano evidenziato, e non era difficile, l’eccezionale tecnica del suo gioco sotto canestro, ma anche tutti i limiti di un lungo dal fisico acerbo e dalle capacità atletiche sotto la media. In una delle peggiori squadre della lega,sembrava uno scherzo. Un centro col fisico del vostro migliore amico (se il vostro amico fosse alto due metri e undici centimetri) che gioca un basket fatto di angoli invisibili, tiretti a una mano e movimenti usciti da un video ...