All’Onu passa con il no di Ue e Usa la risoluzione dei Paesi africani per riscrivere le regole fiscali globali e combattere i paradisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’assemblea delle Nazioni Unite ha votato a larga maggioranza, con 125 favorevoli, 48 contrari e 9 astenuti, unapromossa daiche chiede di creare una convenzione quadro sulla tassazione globale perleattuali e renderle “inclusive ed efficaci”. L’obiettivo èe abusi di super ricchi e multinazionali. Una svolta che era stata auspicata dall’economista Premio Nobel Joseph Stiglitz, co presidente dell’Independent commission for the reform of international corporate taxation, secondo cui la nuova architettura fiscale globale negoziata da 140in sede Ocse e concordata due anni fa a livello del G7 e del G20 è inefficace e iniqua perché porterà scarsissimi vantaggi ...