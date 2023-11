Allerta legionella | una donna morta e una ricoverata Chiuso un hotel

Leggi su today

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Unadi 66 anni èal Policlinico di Monserrato (Cagliari) per sospettae un'amica èin gravi condizioni. L'unico collegamento accertato per ora tra le due donne è la loro presenza a un incontro che si è svolto dal 2 al 5 novembre all'hostel Rodia di Oristano. Per...