Alessandra Mastronardi criticata dopo aver stroncato un suo possibile ritorno ne I Cesaroni | “Non sputare nei piatto dove hai mangiato” La reazione dell’attrice

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 novembre 2023)ha replicato alle critiche ricevutel’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera in cui aveva precisato che non avrebbe preso parte ad una eventuale nuova stagione de I. L’attrice, nota ai più perinterpretato Eva Cudicini ne Ie Alice Allevi ne L’allieva, aveva assicurato che, qualora si decidesse di produrre una nuova stagione della popolare serie tv, lei non ci sarebbe stata. “Non prenderei parte ad un eventualede I. I cicli si chiudono. Non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno più indietro. Non ero più io, volevo alzare l’asticella“. Diversamente dal suo collega ...