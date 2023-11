Albero di giada | come mantenerlo in casa e quanto bagnarlo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Se amate le piante succulente ma siete alle prime armi, l’difa davvero al caso vostro: si tratta di una specie molto bella e resistente, in grado di adattarsi ai climi più disparati, e che non richiede particolari cure. Potete piantarlo in giardino, o ancora più facilmente tenerlo in vaso sul balcone o in. Le sue dimensioni sono infatti piuttosto ridotte, e con un minimo di attenzione da parte vostra vi stupirà per la sua longevità. Scopriamo qualcosa in più su questa pianta e tutti i trucchi per coltivarla indi, le caratteristiche della pianta L’di(Crassula ovata) è una pianta succulenta appartenente alla famiglia delle Crassulacee, che include molte altre speciela Kalanchoe e ...