Alaves vs Granada – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Due squadre in fondo alla classifica della Liga si affronteranno venerdì 24 novembre sera: l’accoglierà ilallo stadio Mendizorrotza. L’, 15° nella massima serie spagnola, ha perso 2-1 contro i campioni in carica del Barcellona prima della pausa internazionale, mentre il, 19° in classifica, ha pareggiato 1-1 con il Getafe nell’ultima partita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’sarà soddisfatto della prestazione dell’ultima volta contro il Barcellona, dove è passato in vantaggio al primo minuto grazie a Samu Omorodion, prima che i padroni di casa riuscissero a ...