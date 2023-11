Al Var c' era Vladimir Putin | ucraini fregati | ecco chi si scatena contro l' Italia di Spalletti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il giorno dopo Ucraina-le pagine sportive dei giornali e dei siti di tutta Europa sino sul “furto” azzurro ai danni degli. E glini, in un ambiente in cui si urla sempre al complotto ai propri danni, salvo poi far finta di nulla quando l'errore è in favore, per una volta devono essere onesti: l'intervento di Cristante su Mudryk era da calcio di rigore e, visto il minuto sul cronometro, il 93', avrebbe probabilmente costretto la Nazionale all'ennesimo spareggio (a eccezione, ovviamente, di un miracolo di Donnarumma). Sempre sinceramente, fosse successo a parti invertite, avremmo protestato con rabbia, come accaduto già in passato, partendo dall'indimenticabile operato di Byron Moreno negli ottavi di finale dei Mondiali del 2002, che costò l'eliminazione agli azzurri, per mano dei padroni di ...