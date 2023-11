Al Social Football Summit Furlani conferma | RedBird vuole vincere

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 22 novembre 2023) «Per il Milan c’è un percorso di crescita continua. Vogliamo accrescere il business per contribuire ancora di più agli investimenti sportivi. Da qui a tre anni spero che avremo fatto passi avanti sul progetto stadio, anche se è difficile». Così Giorgiodurante il suo intervento al2023 di Roma. Il CEO di Casa Milan ha ribadito che il Club punterà sul nuovo stadio di proprietà a San Donato. Escluso quindi un San Siro bis: «Preferisco non fare pronostici, fare progetti stadi in Italia non è facile» ha detto.ha parlato dei diversi aspetti che in Italia rendono il calcio meno competitivo all’estero, rimarcando quanto già sottolineato ieri al DPA Forum di Milano, ossia che «il Decreto Crescita è l’unica leva» a disposizione dei Club per non perdere troppo terreno ...