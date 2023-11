Al Museo del Falegname week-end dedicato alla cultura vinicola bergamasca

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Almenno San Bartolomeo. Con l’obiettivo di valorizzare i vini di eccellenza e le Cantine presenti principalmente nel territorio limitrofo, in particolare la zona a Ovest di Bergamo, a partire dagli Almenno, per arrivare a Pontida, Palazzago, Ambivere, Mapello, Villa d’Adda, Carvico, Villa D’Almè, Sotto il Monte, Sorisole, Bergamo e tanti altri Comuni e senza dimenticare produttori dell’importante zona a Est di Bergamo, Pro Loco Almenno organizza in collaborazione con ildelTino Sana la seconda edizione della manifestazione “West Bergamo Wine & Friends” in programma sabato 25 e domenica 26 novembre aldel. Due giorni di appuntamenti per degustare i grandi vini della provincia di Bergamo, conoscere le cantine locali con l’obiettivo di valorizzare il territorio, le sue produzioni e la ...

'Non ballo da sola': a Firenze Giulia Blasi e Maria Antonietta contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donn e , CUBOd'impresaGruppo Unipol , in collaborazione con Fondazione Libellula, presenta "Non ballo da sola" , la rassegna di iniziative ed eventi volta a sensibilizzare il pubblico sul tema della ...

Enogastronomia e alberi, il parco del Vesuvio rivive come Museo del verde ilmattino.it

Violenza economica di genere, Museo del Risparmio di Intesa Sp organizza incontro sul tema LA STAMPA Finanza

La "Topolino" a fumetti disegnata da Giorgio Cavazzano

Alla fine, John Elkann gli ha chiesto l'autografo direttamente sulla vettura. Perché questo "pezzo unico" è qualcosa che finirà nel Museo delle auto della ...

Scala Contarini del Bovolo, una scala a chiocchiola del '400 per raggiungere il cielo di Venezia

attualmente sta ospitando una mostra allestita in occasione del ventennale della sua scomparsa. Per capire se ci sono altre novità in vista e se l’immobile tornerà ad essere visitabile, idealista/news ...