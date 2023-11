Agrigento | imprenditore tenta suicidio | sindaco ' incredulo e distrutto | è gravissimo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - "Questa mattina il mio amico Alberto Re hato il. È in ospedale e versa in condizioni critiche. Sono turbato,. È il momento del silenzio e della riflessione". A dirlo è ildi, Francesco Miccichè dopo la tragedia che ha sconvolto l'intera città dei templi. L', 78 anni, uno degli organizzatori del 'Paladino d'Oro Sport Film Festival', la kermesse in programma fino a domenica in città, stamani ha cercato di togliersi la vita, sparandosi un colpo di pistola alla testa mentre si trovava nella sua abitazione in via Empedocle. Immediatamente soccorso, si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di ...