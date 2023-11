Agresti | «L’Inter con le assenze se la cava Juventus messa male»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023)ritiene più pesanti ledellarispetto a quelle delin difesa. Ai nerazzurri mancheranno due titolari.? In collegamento su Radio Radio, Stefanosi è espresso sullo scontro di domenica: «Lamolto molto. Almancano due difensori titolari perché anche questo va detto. Mancano Bastoni e Pavard che sono due titolari, però lì dietro giocano de Vrij e Darmian e quindi te la cavi. Ma allamancano cinque centrocampisti e sono troppi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...