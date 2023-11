Agguato a Meloni | strappo sulla Manovra ? Sinistra demolita dalla Lega | che figuraccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Unaa corto di argomenti, nei giorni della, si è aggrappata a un "cavillo politico". Ma procediamo con ordine: l'ordine in maggioranza era nessun emendamentolegge di Bilancio. Ma la, ieri - martedì 21 novembre - di emendamenti ne aveva presentati tre. Apriti cielo: un diluvio di dichiarazioni sullo "del Carroccio", "la mossa contro Giorgia". Dunque le articolesse sulle versioni online dei soliti noti, i quotidiani progressisti impegnati senza soluzione di continuità ad avvelenare i pozzi. Peccato che anche quest'ultimo attacco si sia rivelato non solo inutile, ma di fatto anche infondato. Poche ore dopo, ecco la retromarcia della: il centrodestra si ricompatta (ammesso e non concesso che ne avesse bisogno) e il ...