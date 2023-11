Aggredisce una ragazza in piazza della Scala | lei chiede aiuto a una cameriera col gesto antiviolenza | arriva la polizia e lo arresta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ha iniziato ad allungare le mani, l’ha baciata contro la sua volontà. Poi le richieste insistenti: “Non te ne devi andare. Devi venire a casa mia“. Le intimidazioni: “Ho due volti: uno buono e uno cattivo”. Infine le minacce: “Non andare via o ti faccio a pezzi“. E infine l’ha immobilizzata per non farla andare via. Un 23enne è statoto in flagranza di reato a Milano dopo che la vittima degli abusi ha chiestoall’addetta di un fast-food con il– ormai diffuso in tutto il mondo – cioè le quattro dita che chiudono il pollice dentro al pugno. Il 23enne, un senza fissa dimora di origini nordafricane, si trova ora nel carcere di San Vittore. Il pm Cristian Barillirà la convalida dell’arresto al giudice per le indagini preliminari. Secondo una prima ricostruzione ...