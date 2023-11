Aggiornamento del PTOF 2023 24 | cosa inserire | STEM | orientamento e PNRR

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Non molte, ma certamente significative, le novità dell’relative al, per tutti i cicli e, in particolare, per le scuole secondarie dove l’attenzione all’impone un impegno determinante in queste settimnae. Il documento sintetizza in alcuni casi ciò di cui abbiamo già fatto menzione in alcuni articoli, introducendo specifiche indicazioni relativamente alle principali tre novità:. L'articolo .