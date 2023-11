‘Afiancodelcoraggio’ | il vincitore | “Storia nata grazie a mia moglie e a social”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – "Laa mia, che ha visto un Reel su Instagram creato da Carolina Marconi, che invitava a iscriversi a questo bando. Così mi ha chiesto di scrivere la nostra. All'inizio ero titubante, un po' per riservatezza, un po' perché ho pensato che con tutte le storie che sarebbero arrivate da tutta Italia non avevamo molte speranze. Al contrario, invece, la fase di scrittura è stata molto spontanea. L'ho scritta in poco tempo perché ho raccontato esattamente ladel nostro vissuto. Penso che possa essere un messaggio, anche per altre persone, su come possa essere raccontata ladella malattia della mamma a un bambino molto piccolo". Così Luca Locatelli, papà di Tommaso, protagonista di ‘Soldatini’, la ...