AEW | Ufficiale | ecco la lista dei 12 partecipanti all’AEW Continental Classic e le divisioni

(Di mercoledì 22 novembre 2023) In una trasmissione live sui X, Tony Khan e Tony Schiavone hanno annunciato i dodici wrestler e la loro divisione per la competizione che inizia questa sera a Chicago. Entrambe le“Blu” e “Dorata” includeranno wrestler di media e alta fascia. È stato inoltre introdotto il Titoloe AEW, che fungerà da connessione per la “tripla corona”. Il torneo si svolgerà nelle prossime sei settimane, con match della durata di 20 minuti e una rigorosa regola che vieta interferenze esterne. Il vincitore di un incontro otterrà 3 punti, mentre i pareggi assegneranno un punto a ciascun wrestler. La sconfitta ovviamente nessun punto. I due lottatori che otterranno più punti nel loro girone accederanno alle semifinali a Orlando. Il vincitore della finale a AEW Worlds End si aggiudicherà la Triple Crown che unisce il titolo NJPW Strong ...

