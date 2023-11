Adozioni internazionali Bordignon Forum Associazioni Familiari | “Natalità e accoglienza vanno di pari passo Investire su economia e persone”

A Misterbianco il seminario su 'Attualità e prospettive dell'adozione internazionale'

All'evento sarà presente il vice presidente della Commissione per le(CAI), dott. Vincenzo Starita, da poco riconfermato per un secondo triennio dalla Ministra per la Famiglia,...

Starita: «Adozioni internazionali, la nuova era è già iniziata» Vita

Ai.Bi - Accoglienza e sussidiarietà per rilanciare l'Adozione ... Forum Terzo Settore

Il boss Imperiale dopo i van Gogh consegna un'isola davanti a Dubai

Il narcotrafficante Raffaele Imperiale ha ceduto alle autorità italiane un'isola di sua proprietà che si trova in un arcipelago di fronte a Dubai. (ANSA) ...

Nuovi Principi di revisione ISQM: comunicazone al MEF per adozione anticipata

RR 184 dell'8 agosto relativa all'adozione di nuovi principi professionali internazionali. Nel dettaglio, con determina della Ragioneria Generale dello Stato n 184 dell'8 agosto 2023 viene stabilito ...