ADDETTO A ASSEMBLAGGIO IN CAMERA BIANCA

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 22 novembre 2023) TI PIACEREBBE LAVORARE IN UN CONTESTO COLLABORATIVO E TECNOLOGICAMENTE AVANZATO? Il nostro cliente, una multinazionale del settore biomedicale, ricerca per lo stabilimento di Mirandola (MO): ADDETTI/EINDI COSA TI OCCUPERAI?, incollaggio, confezionamento e imballaggio di dispositivi medici COSA RICERCHIAMO? Attitudine al lavoro in team Precisione e flessibilità Disponibilità a lavorare su turni Disponibilità immediata CHE COSA TI OFFRIAMO? 1° step) Formazione retribuita per una settimana a Dicembre 2023 2° step) Contratto a tempo determinato in somministrazione 3° step) Contratto indeterminato con GiGroup Inviaci subito il tuo CV! Sarai contattato dal Team GiGroup per un colloquio conoscitivo. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.