Adani smonta la Juve | «Non è forte come l’Inter | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Le parole di Daniele, ex calciatore, sul prossimo derby d’Italia trantus ed Inter Leleha parlato a TV Play in occasione del Social Football Summit. L’opinionista si è espresso sulla sfida traed Inter. LE PAROLE – «Io credo chedebba confermarsi soprattutto dopo gli ultimi due campionati. Lantus non è, ma può colmare quel gap con il riposo durante la settimana. Per i bianconeri poter preparare la settimana è un lusso del quale deve assolutamente approfittare». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24