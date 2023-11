Adani | 'Con la BoboTV termina un'era | è stato tutto così triste Futuro? Non si può ripartire subito | ci vuole sensibilità'

BoboTv - Vieri risponde al comunicato di Adani - Cassano e Ventola : «Ho avuto un diverbio con Lele - per me tutto finito»

L’Italia agli Europei grazie a un rigore negato all’Ucraina all’ultimo minuto. Social furiosi contro Lele Adani per il commento : «Va bene così» – Il video

Juve - Inter - 5: Allegri e Inzaghi due mondi lontani, scontro tra filosofie

In campo e pure davanti alle telecamere, visto che non sono mancati liti piuttosto acceseopinionisti come Sacchi e. Emiliano, più emotivo e convinto del proprio credo tattico , Simone ...

BoboTV, Adani parla del futuro: "Progetto con Cassano e Ventola ... Goal.com

Vieri sulla Bobo Tv: «Lite con Adani, poi con un vocale mi hanno lasciato solo» Corriere della Sera

Sepolto vivo in una bara, lo youtuber (che ispirò i TheBorderline) sopravvive per 7 giorni: « Ho iniziato a piangere, non riuscivo a smettere»

Ma non si tratta della tragica storia di un errore, bensì dell'ennesima sfida estrema con cui uno youtuber ha messo alla prova i propri limiti. James Stephen Donaldson, meglio noto come MrBeast, vanta ...

Rigore negato all’Ucraina, social furiosi contro Lele Adani che ha commentato: “Va bene così” – VIDEO

Il verdetto del campo ha detto che l’Italia con il pareggio per 0-0 contro l’Uciana si è qualificata agli Europei del 2024. Ma sul risultato finale pesa la macchia di quello che a molti è apparso con ...