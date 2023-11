Adam Copeland parla del suo rapporto con la WWE

Leggi su aewuniverse

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il campione canadese dopo la vittoria a Full Gear, è tornato are del suocon la WWE, ed ha risposto alle accuse di alcun fans che lo hanno bollato come traditore. Ecco le sue parole rilasciate ad Adrian Hernandez: “E’ una cosa interessante. Credo che i fan, parte di essi, abbiano una sorta di fedeltà verso una determinata federazione. Sono legati a un certo ‘marchio’ piuttosto che ad un altro. Me lo aspettavo. Sapevo che alcuni mi avrebbero dato del traditore. La verità è che nessuno è un traditore, non c’è stato alcun tradimento. Sono in ottimi rapporti con la WWE”. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.