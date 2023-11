Acquaviva delle Fonti | infermiera 55enne morta in conseguenza di un incidente stradale Sinistro ieri | decesso stamattina

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’pomeriggio. Laal “Miulli”, era alla guida dell’auto sulla Santeramo in Colle-. Stava andando al lavoro. Per cause da dettagliare iltra la vettura condotta dalla donna ed un’utilitaria. L’è stata trasportata al reparto di rianimazione proprio del “Miulli” dove. L'articoloindi un , ...