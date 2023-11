Accordi e Disaccordi | premio per la migliore attrice nazionale ex aequo a Dora Romano e Luisa De Santis

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Matteo Damiani con il suo film breve L’ultima festa si è aggiudicato ildella sezionedella ventesima edizione di@ DIS– Festival interdel cortometraggio a Napoli. La giuria artistica ha premiato il cortometraggio perché L’ultima festa di Matteo Damiani è ” Uno sguardo lirico tra ironia e tenerezza sul mondo degli affetti privati e dei privati affetti che riecheggia le lezioni del primo Olmi e del miglior Avati. Offrendo allo spettatore una storia originale in paesaggi poco esplorati e di grande impatto emotivo.” La kermesse partenopea, diretta da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, si è tenuta dal 12 al 19 Novembre 2023 interamente presso la Corte dell’Arte di FOQUS a Napoli con la proiezione di 119 cortometraggi finalisti e con gli incontri con gli autori ...

