Abuso della tecnologia | disturbi alla vista e comportamentali nei bambini

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sono sempre più numerosi e – sfortunatamente – anche più piccoli iche trascorrono quotidianamente parte del loro tempo davanti ad uno schermo luminoso. Secondo i dati emersi dXIV edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia (dal titolo “Tempi digitali”), diffusa un paio di giorni fa Save the Children, nel nostro Paese il 78,3% didi età compresa tra gli 11 e i 13 anni utilizza internet tutti i giorni e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone. Sempre più piccoli usano laSi abbassa sempre di più l’età in cui si possiede o si utilizza uno smartphone, con un aumento – anche post pandemico – significativo didi età compresa tra i 6 e i 10 anni che utilizzano il cellulare tutti i giorni, se consideriamo il passaggio dal 18,4% al 30,2% tra il biennio ...