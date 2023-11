A Bologna rivive il Modernissimo cinema liberty del ‘900

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Life&People.it Un nuovo modo di pensare alla salatografica. In un periodo difficile per tutto il settore, con tanti spazi che chiudono o che che vengono agglomerati nei centri commerciali, c’è chi si muove in direzione diversa, entrando in qualche modo anche nella storia: è il caso delche a partire dal 21 novembre spalanca di nuovo le sue porte con un Caffè e una sala particolare, aperta durante la pausa pranzo per regalare alla collettività un momento di svago a metà giornata. Riportare la gente alL’obiettivo, già esternato da Gian Luca Farinelli, Direttore della Cineteca di, è quello di invitare i cittadini a tornare nelle sale in un’epoca dove lo streaming ha stravolto le abitudini, generando fenomeni come il binge watching e l’esaltazione dell’home ...