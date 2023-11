5 cose che forse non sai sulla serie animata di Batman

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo l’epic fail di settembre, quando fu prima annunciata e poi mai pubblicata, finalmente ci siamo. Finalmente il Bat-segnale si è acceso. Dal 21 novembre l’abbonamento di Netflix ha un valore inestimabile. Perché la prima stagione della mitica– The Animateds è finalmente disponibilepiattaforma. esattamente 30 anni dopo la sua prima apparizione in Italia su Canale 5. Trent’anni nascosti davvero bene nella Batcaverna. Merito di un design così fresco da essere eterno, di un’atmosfera cupa da vecchio noir, di una Gotham City a metà strada tra un incubo di Tim Burton e un gangster movie decadente. Merito di un gruppo di nemici memorabili per caratterizzazione ed estetica. Merito di un equilibrio incredibile tra mistero, avventura e poliziesco. E poi, sì, ci sarebbe anche un doppiaggio fuori scala da non dimenticare. ...