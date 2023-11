365 giorni con Maria | 22 novembre La Madonna interviene miracolosamente per ben due volte

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Due grandi avvenimenti ritenuti miracolosi sono legati a questa devozione marina che affonda le radici lontano nel tempo. In questo giorno si ricorda la solenne Incoronazione di N.S. della Guardia di Gavi a cui sono legati i due miracoli. Il Santuario di N. S. della Guardia, fu eretto, in meno di quattro mesi nel 1861, L'articolo proviene da La Luce di

365 giorni con Maria : 16 novembre. In molti vedono la Madonna apparire in cielo

La cloud region di Microsoft in Italia continua ad espandersi

... a cui presto seguiranno Dynamicse Power Platform. ' In un'epoca in cui la digitalizzazione è ...datacenter e stima che userà acqua per raffreddare il datacenter italiano per meno del 5% dei...

"Accoglienza 365 giorni l'anno, in inverno risposte rafforzate con il ... Comune di Arezzo

Nuova apertura Sole 365 a Mercato San Severino Agenzia ANSA

Murazzo-Azzurra 2-1, il DS fossanese Riva: “Speriamo sia un nuovo punto di partenza”

Il Murazzo torna alla vittoria dopo 6 partite e, dopo tre 0-0 consecutivi, piega l’Azzurra nell’undicesima giornata di Prima Categoria Girone F: al “Pochissimo” di Fossano decide la doppietta di Alber ...

Quale segno zodiacale diventerà milionario nel 2024 La risposta degli astrologi

© Quale segno zodiacale diventerà milionario nel 2024 La risposta degli astrologi Nel 2024, un segno zodiacale inizierà l'anno con il piede giusto e passerà da un modesto conto in banca ad una fortun ...