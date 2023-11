29 anni fa usciva Vitalogy dei Pearl Jam | quando Eddie Vedder aveva paura del mercato

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023)deiJamil 22 novembre 1994 e rischiò di portare la band al collasso. Il produttore Brendan O’ Brien si ritrovò di fronte a un progetto venuto fuori in tutta la sua forza con i primi due album Ten (1991) e Vs (1993), ma che ora doveva muoversi senza soluzione di ritorno nel mondo del mainstream. Offerta(Rem.Ed.180Gr.) Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati 30,59 EUR Acquista su Amazon Il mondoappena perso Kurt Cobain, trovato cadavere nella sua villetta di Seattle ...